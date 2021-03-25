25 Марта 2021
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Рэпер Алишер Моргенштерн. (2021) | Фото: instagram.com/morgen_shtern

Суд взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей из-за песни "Владимир Путин молодец"

Кировский районный суд Уфы частично удовлетворил иск шоумена, члена партии "Коммунисты России" Олега Лихачева к не менее известному рэперу Алишеру Моргенштерну. Истец обвинял ответчика в плагиате песни "Владимир Путин молодец".

"Суд признал незаконным использование ответчиком музыкального произведения "Владимир Путин молодец", автором которого является истец. Суд взыскал с Алишера Моргенштерна компенсацию в размере 300 тыс. руб. и обязал ответчика прекратить использование музыкального произведения без получения на это разрешения в установленном законом порядке", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Башкортостана.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Суд взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей из-за песни "Владимир Путин молодец"

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Теги: алишер моренштерн, владимир путин молодец, олег лихачев, суд, плагиат



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