Выбросы на Коркинском разрезе сократились на треть

ООО "Промрекультивация" локализовало зоны самонагревания в Коркинском угольном разрезе на площади примерно 218 тыс. квадратных метров. Это позволило сократить объем атмосферных выбросов от эндогенных пожаров на треть к 2019 году – до 40 тонн по итогам 2020 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Об этом свидетельствуют результаты регулярного мониторинга состояния воздуха, который выполняют три независимые аккредитованные лаборатории на территории, прилегающей к Коркинскому угольному разрезу. В течение 2020 года превышения предельно допустимых концентраций содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Всего с начала работ инертными породами были локализованы зоны самонагревания на общей площади порядка 465 тыс. кв.м.

"Несмотря на впечатляющие результаты, которых удалось достичь коллективу нашего предприятия с 2017 года, решить проблему эндогенных пожаров и оползней на разрезе в долгосрочной перспективе сможет заполнение выработки закладочным материалом с Томинского ГОК. Сегодня в регионе идет второй этап общественных обсуждений обновленного проекта ликвидации разреза с подъемом воды. Техническое решение не только даст реализовать проект ликвидации вдвое быстрее, но и позволит многократно использовать воду в замкнутом технологическом цикле комбината", - рассказал директор ООО "Промрекультивация" Николай Джемилев.

Коркинский угольный разрез – крупнейшая в Евразии открытая угольная выработка. Эндогенные пожары внутри разреза являются источником загрязнения воздуха, а оползневые процессы на его бортах грозят разрушением близлежащим социальным постройкам и жилым домам.

Для ликвидации выработки Коркинского угольного разреза в 2017 году было учреждено ООО "Промрекультивация". По проекту для ликвидации используется закладочный материал, произведенный на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОК. Закладочный материал с предприятия в разрез доставляется по трубопроводу.

Ликвидация разреза с использованием закладочного материала с Томинского ГОК позволит нейтрализовать источники загрязнения воздуха, а также укрепить борта разреза. Проект ликвидации выработки в 2018 году прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Он рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольного разреза будет водоем, берега которого благоустроят и озеленят.

Проект ликвидации Коркинского разреза в 2019 году вошел в федеральную программу "Чистый воздух".