Бывший депутат думы Салехарда, отправленный в колонию за взятку в 3,8 млн, заплатил равный ей по сумме штраф

Бывший главный инженер "Салехардэнерго" (принадлежит администрации города) и экс-депутат думы столицы Ямала от "ЕР" Александр Пизняк заплатил штраф в 3,8 млн руб., который он должен был выплатить по приговору, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Своевременная оплата обеспечена арестом во время следствия имущества Пизняка.

Напомним, Пизняк получил восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере взятки – в 3,8 млн руб. Исполнение приговора в части штрафа обеспеченно арестованным имуществом политика. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Он вступил в силу.

Пизняку вменяли то, что между "Салехардэнерго" и коммерческим предприятием был заключён договор на капремонт газотурбинного двигателя. В 2019 г. Пизняк через посредника предложил руководителю предприятия за взятку помочь в том, чтобы соглашение было исполнено без затруднений. В октябре прошлого года обвиняемый и главный инженер акционерного общества утвердили акт о проведении пуско-наладочных работ и другие документы, ускорив процесс согласования исполнительно-технической документации и передачу документов для производства расчетов с подрядчиком. После полной оплаты по договору в размере более 80 млн руб. руководитель организации-подрядчика передал политику через посредника взятку в 3,8 млн руб.

Добавим, глава коммерческой фирмы, который эту взятку дал, освобождён от ответственности – он ранее сам сдался правоохранителям и способствовал раскрытию дела.