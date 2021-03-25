"Прививку я сделал": Путин пообещал чаще посещать мероприятия лично

Владимир Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию. На этой неделе ему сделали инъекцию первого компонента одной из трех российских вакцин. Какой именно – не уточняется. Не стал этого делать и сам президент.

Во время встречи с работниками культурной сферы Путин ответил на приглашение посетить детскую библиотеку: "Прививку я сделал, сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут… буду расширять географию посещений различных объектов". Он отметил, что сегодня собирается посетить один из московских театров (Детский музыкальный театр юного актера).