На шестой конкурс на должность главы Александровска заявились 15 человек

На должность главы Александровского муниципального округа претендуют 15 человек, сообщает "Ъ".

Заявки подали исполняющий обязанности главы муниципального округа Владимир Белобаржевский, депутат думы округа Ольга Лаврова, бывший министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын, экс-спикер муниципальной думы Марина Зимина, директор местной спортшколы Илья Караксин, железнодорожник Александр Круглов, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин, специалист кизеловского дворца культуры Гульсина Тютина, руководитель МУП "Теплоэнергетика" Владимир Хомяков, директор УК "Алекс Уют" Константин Енин, сотрудники администрации Александровского района Сергей Пономарев и Александр Попов, председатель КСП муниципального округа Татьяна Пасынкова, завхоз александровской спортшколы Елена Баянова и безработная Татьяна Старцева.

Конкурс состоится 1 апреля. Претенденты представят комиссии, состоящей из представителей думы и краевых властей, программы развития округа. По итогам конкурса два кандидата, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены муниципальной думе. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

Напомним, что это уже не первая попытка выбрать главу муниципалитета.

После очередного срыва конкурса в Александровске обострился политический конфликт: депутаты местной думы устроили "революцию" и сместили спикера. Причем заседание, на котором было принято это решение, прошло на улице. В здание администрации их попросту не пустили неизвестные, устроив потасовку.