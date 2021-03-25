25 Марта 2021
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Общество За рубежом
Айсултан Назарбаев (2019) | Фото: страница Айсултана Назарбаева в Facebook

Лондон назвал причину смерти внука Назарбаева

Айсултан Назарбаев, внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер по естественным причинам в результате кокаиновой зависимости. Такой вывод озвучен коронером Западного Лондона Фионой Уилкокс.

По данным правоохранительных органов, причины смерти 29-летнего Айсултана не являются подозрительными и связаны с наркотиками. Об этом сообщили РИА Новости представители семьи Назарбаевых в Великобритании.

Внук Назарбаева скончался прошлым летом в Лондоне. Айсултан - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги. В феврале 2020 года Айсултан в своем аккаунте в Facebook сообщал, что попросил в Великобритании политического убежища.

Власти Казахстана заявляли, что посты Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он лечится от наркозависимости.

В 2019 году сообщалось, что Айсултан покусал полицейского в Лондоне - констебль пытался помешать юноше покончить с собой. Было возбуждено дело о причинении телесных повреждений представителю полиции.

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Лондон назвал причину смерти внука Назарбаева

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Теги: Айсултан Назарбаев, Великобритания



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