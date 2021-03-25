Челябинский облсуд изменил приговор экс-ректору УралГУФКа, осужденному за взятки

25 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Ректор УралГУФК Евгений Орехов (2016) | Фото: telefakt.ru

Челябинский облсуд изменил приговор экс-ректору УралГУФКа, осужденному за взятки

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему ректору УралГУФК Евгению Орехову, осужденному за получение взяток.

"Челябинский областной суд изменил приговор Центрального районного суда Челябинска, исключив дополнительное наказание Орехову в виде запрета занимать определенные должности. В остальной части приговор по существу оставлен без изменения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В сентябре прошлого года Орехов был признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий, его дочь – в посредничестве во взяточничестве. Орехов был приговорен к 6 годам в колонии строгого режима со штрафом в 3 млн руб., с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно- хозяйственных функций в государственных органах и государственных учреждениях на срок 3 года. Его дочь получила 4 года в колонии общего режима со штрафом в 2 млн руб.

По версии следствия, Орехов при посредничестве получил взятки от представителей коммерческих организации на сумму свыше 4,1 млн рублей. Эти деньги обвиняемый получал за оказание содействия при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов и договоров с УралГУФК.

Кроме того, по версии следствия, в 2015 году он заключил договоры аренды столовых, учебно-спортивного комплекса с индивидуальными предпринимателями под видом договоров оказания услуг. В результате в университет не поступило арендных платежей на сумму свыше 5,6 млн рублей.

Приговор обжаловали адвокаты осужденных и сам Орехов, не признавший свою вину и настаивавший на оправдании.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Челябинский облсуд изменил приговор экс-ректору УралГУФКа, осужденному за взятки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгений Орехов, УралГУФК, суд, взятка, посредничество во взятке,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети