Челябинский облсуд изменил приговор экс-ректору УралГУФКа, осужденному за взятки

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему ректору УралГУФК Евгению Орехову, осужденному за получение взяток.

"Челябинский областной суд изменил приговор Центрального районного суда Челябинска, исключив дополнительное наказание Орехову в виде запрета занимать определенные должности. В остальной части приговор по существу оставлен без изменения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В сентябре прошлого года Орехов был признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий, его дочь – в посредничестве во взяточничестве. Орехов был приговорен к 6 годам в колонии строгого режима со штрафом в 3 млн руб., с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно- хозяйственных функций в государственных органах и государственных учреждениях на срок 3 года. Его дочь получила 4 года в колонии общего режима со штрафом в 2 млн руб.

По версии следствия, Орехов при посредничестве получил взятки от представителей коммерческих организации на сумму свыше 4,1 млн рублей. Эти деньги обвиняемый получал за оказание содействия при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов и договоров с УралГУФК.

Кроме того, по версии следствия, в 2015 году он заключил договоры аренды столовых, учебно-спортивного комплекса с индивидуальными предпринимателями под видом договоров оказания услуг. В результате в университет не поступило арендных платежей на сумму свыше 5,6 млн рублей.

Приговор обжаловали адвокаты осужденных и сам Орехов, не признавший свою вину и настаивавший на оправдании.