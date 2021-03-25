25 Марта 2021
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Парад, 9 мая, Красная площадь, летчик, авиация, самолет (2015) | Фото:

В День Победы ЦВО проведет демонстрационные полеты авиации сразу в четырех городах

На территории Центрального военного округа сразу в четырех городах пройдут демонстрационные пролеты авиации в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Для проведения тренировочных полетов и участия в воздушной части торжественных мероприятий в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Кызыле будет задействовано около 30 летательных аппаратов с восьми аэродромов базирования в Челябинской, Самарской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республики Тыва", - рассказал генерал-полковник Александр Лапин.

В ЦВО также подчеркнули, что мероприятии примут участие самолет и вертолеты армии ВВС и ПВО военного округа, а также Самарского филиала ЦСКА ВВС.

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В День Победы ЦВО проведет демонстрационные полеты авиации сразу в четырех городах

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Теги: ЦВО, Парад Победы, полеты авиации, Екатеринбург, Самара, Новосибирск и Кызыл



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