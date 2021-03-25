Путин высказался о фильмах про "оголтелых НКВД-шников": "Мода такая"

Владимир Путин считает "модой" фильмы о Великой Отечественной войне, в которой "оголтелые НКВД-шники гонят в солдат в атаку".

Во время встречи президента с работниками культуры режиссер и продюсер Игорь Угольников пожаловался на то, что теперь фильмы вроде "Они сражались за Родину" или "Летят журавли" не имеют шансов пробиться к зрителю. "Кинопром обесценил и практически уничтожил кинематографию. Дети нам не верят, потому что мы сами им демонстрируем фильмы о войне, в которых НКВД-шники гонят солдат в атаку…", - высказался Угольников.

Путин похвалил "Кремлевских курсантов" – последний фильм, спродюсированный Угольниковым, и обещал подумать о критериях отбора картин, которые получают государственную поддержку. "Что касается моды на "оголтелых НКВД-шников… Ну, мода такая. На международные конкурсы выставляются ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное потому, что другого от нас и не возьмут. Автор знает заранее, что такое может проскочить. Хотя проблем и в советское время, и в современное хватало и хватает, это не должно застилать глаза на величие подвига во время Великой Отечественной войны", - отметил Путин.