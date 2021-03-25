В генпрокуратуре Украины заявили о возможном начале экстрадиции Януковича

В офисе генерального прокурора Украины сегодня заявили о возможности начала процедуры экстрадиции экс-президента этой страны Виктора Януковича на родину.

Этому предшествовало решение Киевского апелляционного суда по поводу законности заочного ареста Януковича по делу о захвате государственной власти. Защита экс-президента пыталась опротестовать решение нижестоящего суда, указывая на процессуальные отношения, но суд не счел доводы весомыми. В результате Янукович остается в розыске.

Ему вменяется ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Речь идет о решении Конституционного суда Украины за 2010 год, когда полномочия президента были расширены относительно действовавшей на тот момент Конституции. Решение же КС возвращало Украину к Конституции 1996 года, считают в генпрокуратуре страны.