25 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ребенок, девочка, детский сад, обида, грусть, расстройство, дети, плачь, родители, мама, ювенальная юстиция (2015) | Фото: deti.mail.ru

Уралец получил 8 лет колонии за попытку убить плачущего младенца

На Среднем Урале суд вынес приговор 34-летнему мужчине. Его признали виновным в покушении на убийство младенца и надолго отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 28 июля прошлого года. В гости к уральцу пришла его бывшая супруга со своим 7-месячным ребенком. Они стали выпивать, а ребенок в это время громко заплакал. Мужчина разозлился и решил его убить.

Сначала он нанес ладонью удар в область головы младенца, а затем взял его за руки, подошел к окну и выбросил в палисадник с высоты почти в 2 метра. Однако ребенок чудом не получил никаких травм. Также ему была своевременно оказана помощь очевидцем событий.

Сегодня, 25 марта, Байкаловский районный суд вынес свой приговор. Несостоявшийся детоубийца получил 8 лет и 3 месяца лишения свободы, с ее ограничением на 1 год. Отбывать срок ему придется в исправительной колонии строгого режима.

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Уралец получил 8 лет колонии за попытку убить плачущего младенца

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Теги: ребенок, убийство, покушение, Средний Урал



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