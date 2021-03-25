Уралец получил 8 лет колонии за попытку убить плачущего младенца

На Среднем Урале суд вынес приговор 34-летнему мужчине. Его признали виновным в покушении на убийство младенца и надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 28 июля прошлого года. В гости к уральцу пришла его бывшая супруга со своим 7-месячным ребенком. Они стали выпивать, а ребенок в это время громко заплакал. Мужчина разозлился и решил его убить.

Сначала он нанес ладонью удар в область головы младенца, а затем взял его за руки, подошел к окну и выбросил в палисадник с высоты почти в 2 метра. Однако ребенок чудом не получил никаких травм. Также ему была своевременно оказана помощь очевидцем событий.

Сегодня, 25 марта, Байкаловский районный суд вынес свой приговор. Несостоявшийся детоубийца получил 8 лет и 3 месяца лишения свободы, с ее ограничением на 1 год. Отбывать срок ему придется в исправительной колонии строгого режима.