Глава Нижневартовска рассказал замминистра о реализации в городе нацпроекта "Культура"

Глава Нижневартовска Василий Тихонов принял участие во встрече с заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой, главами муниципалитетов Югры и представителями культурного сообщества. Темой разговора стала реализация в регионе национального проекта "Культура". В Нижневартовске в ушедшем году открылась первая модельная библиотека. На площадке городской библиотеки № 8 появился многофункциональный, информационно-просветительский, культурный центр развития с современными информационными ресурсами. Место выбрано с учётом мнения жителей, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Огромные возможности предоставил национальный проект "Культура" для наших детских школ искусств, - рассказал Василий Тихонов. – За три года школы города впервые получили такую масштабную финансовую поддержку – более 110 млн руб. Куплены музыкальные инструменты, музыкальная литература и современное оборудование, а также будут реконструированы мастерские декоративно-прикладного искусства ДШИ №2".

В этом году благодаря участию в нацпроекте "Культура" капитально отремонтируют мастерские декоративно-прикладного искусства в детской школе искусств №2. В результате реконструкции увеличится площадь учреждения, будет организована доступная среда для воспитанников с особенностями здоровья: отдельный вход для колясочников, пол с плавной линией уклона и санитарная комната. По адаптированным программам в ДШИ №2 занимаются 20 учеников.

Успешная деятельность нижневартовских детских школ искусств отмечена на уровне Российской Федерации. По итогам ежегодного Общероссийского конкурса "50 Лучших школ искусств", учреждённого Министерством культуры РФ, обладателями высшей награды в области художественного образования являются три школы искусств города.

Как рассказал директор департамента культуры Югры Артур Латыпов, на реализацию нацпроекта "Культуры" в Югре в 2019 г. выделено 220, а в 2020 г. – 137 млн руб. По модельному стандарту переоснащены четыре окружные библиотеки. В рамках регионального проекта "Творческие люди" предоставлены четыре гранта, более 300 работников культуры получили дополнительное образование в лидирующих творческих вузах страны. 171 человек вовлечены в программу "Волонтёр культуры".