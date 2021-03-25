Южноуральцев будут судить за кражу более двух тонн металла с железной дороги

Трех южноуральцев будут судить за кражу более двух тонн металла с подъездных путей станции "Магнитогорск – Пассажирский", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Обвиняемых задержали в конце декабря 2020 г., когда они пытались вынести 12-метровый рельс с территории станции.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2020 года мужчины совершили пять краж деталей верхнего строения пути, складированных после замены, с разных участков подъездных путей станции. Похищенное они сдавали в пункты приема металлолома.