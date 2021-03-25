В Мавритании задержан мужчина, захвативший самолет в аэропорту

Неизвестный захватил самолет без пассажиров в международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси.

По данным местных СМИ, захватчик разговаривал со спецслужбами по-английски. Он требовал предоставить ему возможность улететь на самолете.

Также сообщается, что захватчик просил "компенсацию" от правительства.

Силам безопасности не удалось установить, есть ли у захватчика взрывчатые вещества. По последним данным, мужчину задержали, он имеет гражданство США, пишет РИА Новости. Аэропорт в связи с инцидентом был закрыт.