В Мавритании задержан мужчина, захвативший самолет в аэропорту
Неизвестный захватил самолет без пассажиров в международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси.
По данным местных СМИ, захватчик разговаривал со спецслужбами по-английски. Он требовал предоставить ему возможность улететь на самолете.
Также сообщается, что захватчик просил "компенсацию" от правительства.
Силам безопасности не удалось установить, есть ли у захватчика взрывчатые вещества. По последним данным, мужчину задержали, он имеет гражданство США, пишет РИА Новости. Аэропорт в связи с инцидентом был закрыт.