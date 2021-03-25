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Общество Курганская область
полиция, парад Победы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Курганской области будут судить ОПГ во главе с бывшим замначальника УМВД

В Зауралье перед судом предстанут бывший заместитель начальника УМВД России по Курганской области, начальник и бухгалтер-кассир МО МВД России "Шадринский". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР.

По версии следствия, в период с 2012 по февраль 2020 года один из обвиняемых, занимая должности начальника ОМВД по Шадринску, а с 2017 года заместителя начальника УМВД России по Курганской области, организовал и возглавил преступную группу по хищению денежных средств. Схема заключалась в присвоении из начисляемых сотрудникам МО МВД России "Шадринский" денежного довольствия, премий и иных выплат.

Начальник МО МВД России "Шадринский", пользуясь покровительством вышестоящего обвиняемого и злоупотребляя своими должностными полномочиями, требовал от своих подчиненных передачи ему части выданных им премий. Бухгалтер-кассир также принимала участие в присвоении наличных денежных средств личного состава отдела полиции, выдавая сотрудникам заработную плату не в полном размере. Присвоенные денежные средства распределялись между участниками преступной группы.

Всего в период с 2012 по 2020 годы обвиняемыми было присвоено таким образом не менее 53,5 млн руб.

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В Курганской области будут судить ОПГ во главе с бывшим замначальника УМВД

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Теги: ОПГ, премии



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