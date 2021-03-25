Лысов впервые явился в суд по делу Дзержинского завода в Прикамье

Бывший конкурсный управляющий "Машиностроительного завода имени Дзержинского" (ЗиД) Евгений Лысов впервые появился в суде по делу о банкротстве. Напомним, что помимо него, фигурантами дела также являются экс-председатель совета директоров Артур Васильев и бывший исполнительный директор предприятия Денис Бронников. По словам общественника Александра Зимбовского, Лысов был перемещен в СИЗО и на суд приезжает под конвоем. В это время Бронников и Васильев находятся под подпиской о невыезде.

"Данный пример крайне ценен. Если вы ради личной прибыли испортили жизнь очень многим людям (например, трудовому коллективу завода) и считаете, что у вас-то лично все будет хорошо, потому что есть покровители… То, может, вы правы. А может, и нет. Если люди, которых вы обокрали, организуются и не сложат руки после первых неудач, ваше руководство вполне может решить, что отдать вас "на растерзание" будет проще, чем отмазывать. В общем, думайте, что делаете, господа "эффективные" менеджеры", - заявил Зимбовский.

Напомним, завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Предприятие накопило почти 34 млн руб. долга перед компаниями "Новогор-Прикамье" и "Пермводоканал" - которые и стали инициаторами банкротства. Конкурсное производство было введено в 2009 г.

По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов.

Собрание кредиторов ЗиДа запланировано на 26 марта. Напомним, что прошлое собрание должно было состояться в феврале, однако рассмотрение вопросов о продолжении хозяйственной деятельности должника было отложено. Вместо него был утвержден порядок продажи имущества предприятия.

А 11 марта губернатор Дмитрий Махонин принял решение закрыть и отдать завод под дальнейшее жилищное строительство, наряду с территорией торговых рядов "Гача" (вблизи центрального рынка), бывшим промузлом "Рязанский" и территорией в микрорайоне ДКЖ. Общая площадь четырех участков составляет 132 га