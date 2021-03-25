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Мирная миссия, китайцы, военные, учения (2018) | Фото:Накануне.RU

Китайские военные примут участие в "Саянском марше-2021"

Китайские военные намерены отправиться на конкурс полевой выучки горных подразделений "Саянский марш". Об этом сегодня сообщил представитель МО КНР Жэнь Гоцян. Состязания пройдут с 4 по 20 апреля. Ранее команда из Китая никогда не принимала участия в этих соревнованиях.
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"Китай придает большое значение сотрудничеству в области военной подготовки с вооруженными силами различных стран и активно участвует в соответствующих мероприятиях с момента создания "Международных военных игр". Согласно плану, в этом году китайские военные отправятся за границу для участия в ряде международных военных соревнований и проведут три важных внутренних соревнования. В настоящее время Китай поддерживает тесные связи с соответствующими министерствами обороны страны, чтобы способствовать подготовке к соревнованию", - отметил Жэнь Гоцян.

"Саянский марш" проводится на базе центра горной подготовки Центрального военного округа "Ергаки" в Красноярском крае. В прошлом году участники конкурса в зимних условиях совершили 50-тикилометровый переход по горам с набором высоты в 2 тыс. м.

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Китайские военные примут участие в "Саянском марше-2021"

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Теги: Китай, НОАК, учения



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