25 Марта 2021
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Коллаж, бабушка, деньги (2020) | Фото: Накануне.RU

"Нужно посчитать расходы": уральские эксперты о предложении ликвидировать Пенсионный фонд

В Уральском государственном экономическом университете прокомментировали инициативу о возможной ликвидации Пенсионного фонда России.
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Ранее в "Партии пенсионеров" предложили ликвидировать ПФР как "лишнее звено" в системе пенсионного обеспечения жителей страны. Как считает доктор экономических наук, профессор, эксперт кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Елена Разумовская, данную инициативу можно назвать отчасти эмоциональной, но только с одной стороны.

"Понятна обеспокоенность наших пенсионеров размером и динамикой пенсий в России. Впервые с инициативой об обратном консолидированном объединении ПФР, Фонда ОМС и Фонда Социального Страхования РФ к единому социальному налогу выступила Татьяна Голикова, нынешний заместитель председателя Правительства еще в феврале 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме", - напомнила Разумовская.

Эксперт считает, что причина такой инициативы кроется в объемах финансирования аппарата ПФР, чей бюджет утвержден федеральным законом, и в 2021 году планируется, что он может быть дефицитным в размере до 1,5 триллиона рублей.

"Если проводить анализ обоснованности и целесообразности ликвидации ПФР как структуры, то следует опираться на приложение 4 в к федеральному закону о бюджете ПФР. Анализ мнений научного и профессионального сообществ позволяет сказать, что доля затрат на исполнение функций ПФР составляет около 1,5% в структуре его расходов. При бюджете в 9,5 триллионов, 1,5% не покроют плановый дефицит текущего года", - отмечает профессор.

профессор УрГЭУ Елена Разумовская(2021)|Фото: fdok.usue.ru

По ее мнению, это означает, что для ликвидации Пенсионного фонда необходимо проведение детального и всестороннего анализа структуры его расходов.

"С другой стороны, если мы, как общество, принимаем тенденцию перехода к цифровизации нашей жизни, в том числе государственных услуг, то вполне оправданным может быть переход и ПФР и многих других государственных сервисов в цифровое пространство. Вопрос в том, насколько действительно удастся сократить расходы на администрирование, остается открытым, поскольку речь идет о передовых технологиях сбора, обработки, хранения и защиты огромных массивов персональных данных. Тем не менее, такой переход со временем неизбежен. Здесь необходима квалифицированная оценка затрат на этот процесс", - заключила Елена Разумовская.

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"Нужно посчитать расходы": уральские эксперты о предложении ликвидировать Пенсионный фонд

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Теги: ПФР, ликвидация, УрГЭУ



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