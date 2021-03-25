25 Марта 2021
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Пенсионеры в медицинских масках (2021) | Фото: Накануне.RU

Пожилые москвичи стали чаще заражаться коронавирусом – Собянин

В Москве пожилые люди стали чаще заражаться коронавирусом. Хотя в целом наблюдается положительная динамика – общее число заболевших снижается. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

Градоначальник считает, что к такому результату привело и большое число переболевших, и вакцинация: "Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной. Плюс добавилась вакцинация, и сегодня ситуация действительно стабильна".

"Доля заболеваний, мы видим, что стала больше среди пожилого населения. И по количеству госпитализаций мы видим, что там больше пожилых людей. У них нет противопоказаний для постановки вакцины, и  вакцинация была бы для них спасением", - отметил мэр.

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Пожилые москвичи стали чаще заражаться коронавирусом – Собянин

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Теги: пожилые люди, сергей собянин, рост заболеваемости



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