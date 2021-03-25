В Волгоградской области госпитализировали детей с неизвестной инфекцией

Шестеро детей из села Сидоры Волгоградской области попали в больницу с неизвестной инфекцией.

Предварительный диагноз — вирусная инфекция неясной этиологии, сообщили РИА Новости в администрации региона.

Детям - от 3 до 11 лет. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. В Сидоры выехали специалисты из профильных комитетов администрации региона.

Также проверку проводит прокуратура Волгоградской области.

Ранее в Дагестане произошло очередное массовое пищевое отравление. В Махачкале с симптомами отравления госпитализированы 24 человека, 22 из них – дети.

Это уже четвертая с начала года массовая вспышка отравлений в республике.