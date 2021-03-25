Давление на СМИ могло обеспечить "ТД А.П.Иванов" победу в конкурсе по соцпитанию

В Санкт-Петербурге подошел к концу конкурс #ВнашейШколеВкусно. В нем в каждом районе города определяли учебное заведение, в котором, по мнению школьников и родителей, кормят лучше всего. Во Фрунзенском районе победу одержал лицей №226. Поставщиком питания в данном учебном заведении, как и во всех районных школах, является ООО «Торговый Дом А.П. Иванов». Высокие показатели в конкурсе, вероятно, могли быть достигнуты комбинатом за счет осуществленного ранее давления на СМИ и родителей.

Выигравший тендер на соцпитание во Фрунзенском районе комбинат «ТД А.П. Иванов» стоимостью более 86 млн рублей также неоднократно сталкивался со скандалами.

Генеральный директор фирмы Юрий Иванов, по некоторым данным, чуть не стал фигурантом уголовного дела о краже документов. В ходе проведения проверки в школе №603 сотрудниками Управления социального питания он изъял паспорт и договор оказания услуг сотрудника, чтобы, вероятно, скрыть нарушения. Инцидент произошел в присутствии двух специалистов подконтрольного УСП учреждения «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья — «СОЦПИТ». Заявитель потребовал от полиции возбудить уголовное дело по ст. 325 УК РФ.

В конце 2020 года разгорелся еще один скандал с участием ООО «Торговый Дом А.П. Иванов». Компания совместно с комбинатом «Фирма Флоридан» после публикаций СМИ о нарушениях и жалобах родителей на питание устроила медийную атаку на издания с требованием прекратить «давление на поставщиков». Они разослали множество релизов в различные издания, в которых рассказали про травлю их организаций. На самом же деле неравнодушные родители через СМИ и социальные сети просто стремились повлиять на ситуацию с нарушениями, поэтому размещали информацию о еде в школьных столовых своих детей.

Стоит отметить, что в августе 2020 года ФАС выявила на рынке соцпитания наличие картеля, в который входили «Фирма Флоридан» и «Артис-детское питание».

Поставщик «Артис-детское питание» также успел «прославиться» на рынке социального питания Санкт-Петербурга. Компания выиграла тендер на организацию питания в школе №573 Приморского района. Им удалось достичь такого результата не из-за высокого качества предоставляемых услуг, а во многом за счет снижения цены на целых 64%. Теперь поставщик кормит детей обедами на 62 рубля ежедневно, несмотря на сформированную правительством Северной столицы цену в 173 рубля. Этот показатель сопоставим по стоимости с пачкой лапши быстрого приготовления «Доширак». Как поставщик планирует обеспечивать детей продуктами на столь малую сумму — остается загадкой. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других районах города. К примеру, в Колпинском районе.

Из-за резкого занижения стоимости контрактов и цен на продукты питания родители колпинских школьников, не относящихся к льготным категориям, будут переплачивать за питание порядка 19 тыс. рублей. Общая сумма переплат может составить 46 млн рублей. При этом на качество предоставляемой «Артис-детское питание» еды возникают жалобы родителей, которые игнорируются районной администрацией Колпино. Отметим, что данный комбинат питания был уже трижды уличен сотрудниками ФАС в участии в картельных сговорах.

Давление на СМИ и прочие инструменты оказания влияния на критику могли в конечном итоге сказаться на результатах конкурса. Некоторые издания могли попросту отказаться открыто освещать ситуацию в школах Фрунзенского района из-за претензий и потенциальных исков со стороны «ТД А.П. Иванов», а на некоторые инциденты СМИ могли специально не обратить должного внимания.