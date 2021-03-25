"Заморозка" цен на сахар и масло продлевается из-за риска резкой инфляции

Правительство продлит соглашения по "заморозке" цен на сахар и подсолнечное масло, поскольку увидело риск их резкого роста, сообщил на брифинге глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что мы наблюдаем риски, связанные с ростом мировых цен на продовольствие. Мы изначально понимали, что решение будем принимать в конце марта и риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась", - сказал Решетников.

Напомним, ранее на сайте правительства появились ориентиры для продления "заморозки" (это соглашения о неповышении цен между производителями и ритейлом). Соглашения по сахару предложено продлить на два месяца, на подсолнечное масло – до октября 2021 года.

Также производителям сахара и масла будут предоставлены субсидии в размере пять рублей на килограмм при поставках в розничные сети. По оценкам Минсельхоза, этого достаточно для обеспечения рентабельности производства сахара и посевов сахарной свеклы.