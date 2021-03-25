Парламент Нагорного Карабаха сделал русский язык вторым государственным

Telegram-проект WarGonzo сообщил о решении национального собрания непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сделать русский язык вторым официальным в республике.

Ссылаясь на источники в Степанакерте, канал пишет: "Согласно закону - русский язык получит статус второго официального в республике. На заседании в парламенте был 31 депутат из 33. За закон проголосовали 27 парламентариев".

Официального заявления нацсобрания республики пока не последовало.

С конца осени 2020 года большую часть территории НКР контролирует Азербайджан. В этой стране русский язык не является государственным.