Парламент Нагорного Карабаха сделал русский язык вторым государственным
Telegram-проект WarGonzo сообщил о решении национального собрания непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сделать русский язык вторым официальным в республике.
Ссылаясь на источники в Степанакерте, канал пишет: "Согласно закону - русский язык получит статус второго официального в республике. На заседании в парламенте был 31 депутат из 33. За закон проголосовали 27 парламентариев".
Официального заявления нацсобрания республики пока не последовало.
С конца осени 2020 года большую часть территории НКР контролирует Азербайджан. В этой стране русский язык не является государственным.