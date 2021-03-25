Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области. Соответствующее решение было принято на заседании внеочередного общего собрания членов областной общественной организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На заседании был избран новый состав наблюдательного совета, его председателя, а также исполнительного директора. Губернатора избрали председателем наблюдательного совета, также он возглавил Федерацию бокса Челябинской области.

"Сегодняшнее избрание на пост главы Федерации – для меня большая ответственность. Перед нами стоит ряд задач. В первую очередь – развитие массовых секций бокса, детско-юношеских школ, тренировочной инфраструктуры и, конечно, укрепление кадрового тренерского потенциала. Как результат – это укрепление позиций челябинской боксерской школы не только на всероссийском, но и на международном уровне. Важно, чтобы мы воспитывали чемпионов. Уверен, что вместе с вами добьемся всех поставленных целей", - отметил Алексей Текслер.

В Челябинске в сентябре 2021 г. пройдет чемпионат России по боксу среди женщин.

"Южный Урал является столицей женского бокса, и предстоящий чемпионат России среди женщин пройдет здесь. Мы планируем совместно с регионом провести его на высочайшем уровне", – отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.