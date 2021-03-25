25 Марта 2021
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Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области. Соответствующее решение было принято на заседании внеочередного общего собрания членов областной общественной организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На заседании был избран новый состав наблюдательного совета, его председателя, а также исполнительного директора. Губернатора избрали председателем наблюдательного совета, также он возглавил Федерацию бокса Челябинской области.

"Сегодняшнее избрание на пост главы Федерации – для меня большая ответственность. Перед нами стоит ряд задач. В первую очередь – развитие массовых секций бокса, детско-юношеских школ, тренировочной инфраструктуры и, конечно, укрепление кадрового тренерского потенциала. Как результат – это укрепление позиций челябинской боксерской школы не только на всероссийском, но и на международном уровне. Важно, чтобы мы воспитывали чемпионов. Уверен, что вместе с вами добьемся всех поставленных целей", - отметил Алексей Текслер.

В Челябинске в сентябре 2021 г. пройдет чемпионат России по боксу среди женщин.

"Южный Урал является столицей женского бокса, и предстоящий чемпионат России среди женщин пройдет здесь. Мы планируем совместно с регионом провести его на высочайшем уровне", – отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

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Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области

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Теги: Алексей Текслер, Федерация бокса Челябинской области, бокс, спорт,



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