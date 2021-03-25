25 Марта 2021
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Общество Свердловская область
здание Симановской мельницы, ЖК «Макаровский» (2021) | Фото: Пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

"УГМК-Застройщик" завершил реставрацию здания Симановской мельницы в ЖК "Макаровский"

"УГМК-Застройщик", признанный лучшим застройщиком в стране по итогам федерального градостроительного конкурса – премии "ТОП ЖК – 2021", ввел в эксплуатацию здание Симановской мельницы в ЖК "Макаровский". Напомним, что здание признано объектом культурного наследия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе девелопера, из 5 тыс. 948,10 квадратов общей площади здания, 1 тыс. 131,7 займет ресторан с видом на набережную Исети и квартал "Екатеринбург-Сити". А вот с третьего по восьмой этажи отданы под 25 квартир в стиле лофт от 82 кв.м. Самой большой считается двухуровневый лофт (7 и 8 этажи), площадь которого составляет 363 м2. Окна каждой из квартир выходят на солнечную южную сторону набережной, а также на север, во внутреннее пространство "Макаровского". Некоторые из жилых помещений предусматривают окна на три стороны. По словам застройщика, все планировочные решения, в том числе и такая большая площадь, разрабатывались с уклоном на естественное освещение. К сожалению тех, кто успел влюбиться только в описание квартир, все они были куплены еще до введения здания в эксплуатацию.

набережная, Екатеринбург, Симановская мельница, жилой комплекс "Макаровский квартал", строительные работы(2018)|Фото: Накануне.RUздание Симановской мельницы, ЖК «Макаровский»(2021)|Фото: Пресс-служба "УГМК-Застройщик"

"Теперь Симановская мельница вместе со зданием лаборатории, которое также является объектом культурного наследия, задает тон всему "Макаровскому" и является знаковым для города проектом интеграции исторического памятника в пространство современного жилого комплекса, – заявил генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. – Можно сказать, ЖК "Макаровский" продолжает традиции, заложенные основателями Симановской мельницы. Сама мельница была одним из лучших в стране зерноперерабатывающих предприятий, а ее продукция получала наивысшие оценки и награды. Теперь здание получило вторую жизнь как часть жилого комплекса, признанного лучшим в России, и снова рядом с ней благоустроенная территория для комфортной жизни, ведь это один из стандартов "УГМК-Застройщик". Мы строим современность, бережно сохраняя традиции и историю. Приняв решение предоставить возможность покупателям жить в историческом здании прямо на набережной с роскошными видами на "Екатеринбург-Сити", мы не ошиблись. Я благодарю наших покупателей за доверие и поздравляю их с началом жизни в поистине уникальном, красивом доме".

здание Симановской мельницы, ЖК «Макаровский»(2021)|Фото: Пресс-служба "УГМК-Застройщик"здание Симановской мельницы, ЖК «Макаровский»(2021)|Фото: Пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Проект реконструкции здания потребовал значительный объем инвестиций в размере 400 млн руб. Помимо внешнего вида, большой объем работ был произведен непосредственно внутри строения, в том числе устранение аварийных участков и демонтаж каркаса.

В здании были установлены лифты, а также система центрального кондиционирования, отопление с терморегуляцией, трубы с дополнительной защитой от шума. Заменены оконные проемы, воссозданы "слуховые" окна. В фасадных проемах установлены окна с профилем европейского бренда, способные поддерживать комфортный температурный режим, с дополнительной шумоизоляцией, и поглощением ультрафиолета.

"К тому же мы построили очистные сооружения дождевых и талых вод на набережной – они очищают воду с кровель зданий и элементов благоустройства комплекса перед тем, как она попадает в Исеть. Мы добавили даже УФ-обеззараживатель. При этом доступ к зданию как к объекту культурного наследия будет открыт всем горожанам", - рассказал Мордовин, отметив, что для гостей также был оборудован гостевой паркинг.

Напомним, что "УГМК-Застройщик" намеревается войти в программу реновации жилья в Свердловской области. Об этом заявил руководитель девелоперских проектов, рассказав, что уже обратился по этому вопросу к первому замгубернатора региона Александру Высокинскому.

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"УГМК-Застройщик" завершил реставрацию здания Симановской мельницы в ЖК "Макаровский"

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Теги: УГМК-Застройщик, Макаровский, Симановская мельница



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