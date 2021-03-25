Песков: У Путина не наблюдается побочных эффектов после прививки от COVID-19

У президента РФ Владимира Путина не появились никакие побочные эффекты после вакцинации от COVID -19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Песков заявлял, что Путин после вакцинации чувствует себя нормально и в среду будет полноценно работать.

Напомним, Кремль не сообщает, какой именно вакциной привился президент, также людей настораживает тот факт, что Путин сделал это "непублично", в отличие от многих своих зарубежных коллег и отечественных чиновников.