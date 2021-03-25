25 Марта 2021
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Илья Лисняк (2021) | Фото: instagram.com/ilya_lisnyak

Депутат пермской гордумы написал заявление о выходе из ЛДПР

Депутат пермской гордумы Илья Лисняк написал заявление о выходе из ЛДПР, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сам парламентарий сообщил в своем Instagram. Решение о выходе из партии народный избранник объяснил тем, что многие партийные инициативы последнего года не были ему близки, а оставаться в партии "по инерции" по мнению Лисняка, нет смысла.

"К счастью, политическая система страны стремительно меняется, чувствую необходимость участвовать в этом обновлении, поэтому свою новую политическую повестку намереваюсь представить в самое ближайшее время", - пишет депутат.

Илья Лисняк(2021)|Фото: instagram.com/ilya_lisnyak

Он также подчеркнул, что уходит только из партии, остается депутатом городской думы и планирует принять участие в сентябрьских выборах.

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Депутат пермской гордумы написал заявление о выходе из ЛДПР

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Теги: Илья Лисняк, депутат, выход из ЛДПР



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