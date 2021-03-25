Челябинские депутаты одобрили передачу имущественного комплекса больниц в собственность области

Депутаты Челябинской гордумы на заседании комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу одобрили передачу 25 имущественных комплексов медицинских учреждений из муниципальной в государственную собственность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Напомним, в январе депутаты ЗСО приняли проект закона о передаче медицинских организаций Челябинска и Карталинского района в государственную собственность области. Завершить передачу медицинских организаций в государственную собственность планируется до 31 июля.

В учреждениях здравоохранения была проведена инвентаризация имущественных комплексов. Подготовлен проект решения о подготовке к передаче имущественных комплексов с перечнем объектов недвижимого имущества.

"Таким образом, все 25 муниципальных медучреждений Челябинска будут переданы на баланс Челябинской области, а полномочия по осуществлению медицинской помощи челябинцам переходят в ведение областного правительства", - рассказали в гордуме.

Окончательное решение будет принято на заседании Челябинской городской думы 30 марта.