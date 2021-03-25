25 Марта 2021
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уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Главу района в Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки

Глава администрации Пензенского района Пензенской области Сергей Козин задержан по подозрению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 24 марта 2021 года глава администрации получил взятку в размере 200 тысяч рублей от генерального директора одной из компаний. Посредником выступил глава администрации Алферьевского сельсовета. Оба чиновника задержаны.

Деньги были переданы за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района.

Козин возглавляет администрацию Пензенского района с 2016 года. Сообщалось, что он является секретарем Пензенского местного отделения "Единой России".

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Главу района в Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки

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Теги: пензенский район, глава района, пензенская область



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