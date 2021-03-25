В Екатеринбурге пропал мужчина с многочисленными цветными тату

Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшего мужчину. Его не могут найти уже почти год.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается 26-летний Александр Соломеин. 31 июля 2020 года он ушел из дома на улице Уральской в Кировском районе и с тех пор его местонахождение неизвестно.

На розыск ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Приметы Александра: рост 175-185 см, среднее телосложение, волосы светло-короткие. На момент ухода был одет в черную футболку, черную толстовку с надписью белого цвета, светлые джинсы, бежевые кеды и светлую кепку с рисунком.

Имеются и особые приметы: тату с цветным рисунком на левом предплечье и запястье, тату на правом предплечье (когти животного), на кисти надпись с иероглифами, на левой голени - тату в виде черно-белого алмаза. На голове с правой стороны пятно седых волос, на изгибе левой руки - шрам.

В МВД просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Соломеина, сообщить ее по телефонам: 8 (343) 356-42-03 (дежурная часть отдела полиции №3), 356-43-26 (уголовный розыск), +7-909-018-87-26, +7-992-008-49-94, или по линии 02 (102 по мобильному).