"Не было бы Ермака - не было бы в составе Сибири в составе России". Прилепин поддержал присвоение аэропорту Тобольска имени Ермака

Российский писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг аэропорта Тобольска, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, скандал разгорелся из-за того, что в списке имен, которое могут присвоить аэропорту не оказалось покорителя Сибири Ермака. Прилепин поддержал тех, кто выступает за присвоение аэропорта имени Ермака.

"В Тобольске происходит нечто, чему определения пока не нашел. Там должны запустить голосование, чтобы выбрать имя нового аэропорта. И Ермака там - нет. Есть, знаете ли, силы, которые против. Мы тут одно должны понять - не было бы Ермака - не было бы в составе России русской многонациональной Сибири. Теперь читаю: в декабре прошлого года уже был аналогичный скандал – тогда люди от местной власти, курирующие Общественную палату Тобольска, пытались вычеркнуть его имя из списка претендентов. Не вышло – достаточно было поднять шум на местном уровне. Ермака добавили в предварительный лонг-лист, однако несколько дней назад, когда публиковался шорт-лист, выяснилось, что русского казачьего атамана в списке нет. Внятной информации на эту тему нет. Очевидно, что причастные боятся огласки. Надо им устроить огласку. Кто эти люди? Они отвечают за всю Сибирь? Что происходит вообще?" - высказался писатель.

Напомним, разработка идеи возрождения большой авиации в Тобольске началась после рабочего визита президента России Владимира Путина. Еще в 2013 г., открывая крупнейшее в России производство полипропилена на тобольском предприятии "СИБУРа", глава государства дал задание рассмотреть возможность строительства аэропорта в Тобольске. Аэропорт строится как пассажирский, ориентированный на жителей и гостей города. Это совместный проект компании и правительства Тюменской области, который улучшит транспортную инфраструктуру и придаст стимул развитию города. И в духовную столицу Сибири сможет приезжать больше туристов.

Аэрогавань расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска. Возведение взлетно-посадочной полосы (ВПП) протяженностью 2,4 км и шириной 45 м, а также перрона и рулёжных дорожек началось в апреле 2019 г. и в декабре того же года было завершено. Аэропорт сможет принимать суда типа "Боинг 737-800", "Ту -204/214" и "Аэробус A-321", "Сухой суперджет-100", наиболее часто используемые для перелётов средней дальности.