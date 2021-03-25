Дороги три года ждут: Артюхов пообещал отремонтировать 400 километров дорог на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал за три года привести в порядок 400 километров автодорог, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом он сообщил во время своего ежегодного доклада о положении дел на Ямале.

"Всего на этот год мы запланировали сдать 125 километров. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Наша ключевая задача - привести в порядок главную дорогу Ямала", - подчеркнул Артюхов.

В этом году власти Ямала планируют отремонтировать восемь километров на участке от Карамовки до Ноябрьска, 50 километров от границы с Югрой в сторону Губкинского - почти до поворота на Муравленко, также планируется большая реконструкция на пути от Коротчаево до Нового Уренгоя - еще 23 километра.

"Один из самых проблемных - отрезок Пуровск - Коротчаево. В прошлом году начали менять плиты на 26-ти километрах этой дороги. В этом - положим асфальт и продвинемся дальше. Всего сделаем 46 километров - и в ближайшие два года полностью закончим этот участок. Параллельно приступаем к работе на отрезке Пурпе - Пуровск, там отремонтируем 16 километров", - пообещал глава региона.