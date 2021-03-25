На Афоне подавляющее большинство монахов отказались вакцинироваться

Только 15% афонских монахов изъявили желание вакцинироваться. Об этом пишет информационно-аналитический портал о религии "Аминь".

Всего на Афоне около 2 тыс. монахов, согласились сделать прививку менее 300. Многие выступили вообще против данной вакцинации, заявив, что не хотят быть подопытными. Также сообщается о побочных эффектах у привитых.

Ранее греческие СМИ писали, что на Афоне началась вакцинация и монахи будто бы рады этой возможности. О количестве желающих не сообщалось.