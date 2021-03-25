25 Марта 2021
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Политика В России Москва
(2016) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

ЦИК создаст группу для жалоб на незаконную агитацию в интернете

Центризбирком России создаст рабочую группу по приему жалоб на незаконную агитацию в интернете. Об этом сообщил член ЦИК Антон Лопатин на электоральном экспертном форуме. По его словам, сама группа не будет выискивать и мониторить незаконный контент.

"Она [группа] точно не будет заниматься мониторингом, а будет реагировать на жалобы, которые будут в ЦИК поступать. Будет коллегиальным органом приниматься решение и лишь тогда отправляться запрос в Роскомнадзор, который будет принимать соответствующее решение", - цитирует ТАСС Лопатина.

Ранее Госдума приняла, Совет Федерации – одобрил, а президент – подписал поправки, которые предусматривают удаление материалов, нарушающих правила агитации. Если материалы не будут своевременно удаляться по требованию Роскомнадзора, то ведомство может принять решение о блокировке страницы или целого сайта. Также предусмотрены штрафы за такие нарушения.

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ЦИК создаст группу для жалоб на незаконную агитацию в интернете

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Теги: цик, жалобы, незаконная агитация



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