У космодрома Восточный проблемы со строительством второй очереди и неясные перспективы с третьей

Решение о строительстве третьей очереди космодрома Восточный будет приниматься в апреле. Судьбу объекта будет решать президент, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ТАСС, добавив, что надеется на поддержку федерального правительства.

Между тем, пока у Восточного хватает проблем и со строительством второй очереди, которое идет с отставанием от графика. Это накануне признал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он видит несколько причин. Во-первых, это отсутствие строителей. Но эту проблему, по словам вице-премьера, удалось сдвинуть с мертвой точки: сейчас примерно 600 человек находятся в Благовещенске на карантине, чтобы потом приступить к работе на космодроме. Другая проблема, о которой сообщалось еще в начале марта – претензии со стороны государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России. Они были столь весомыми, что арбитражный суд в Амурской области вынес решение о приостановке на 90 дней деятельности ООО "ПСО "Казань", которое ведет строительство площадки.