25 Марта 2021
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Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Экс-депутат ЗакСО обратился к Путину из-за практики "паровоза" при выборах в Госдуму РФ

Депутат заксобрания Свердловской области созыва 2011-2016 гг., а ныне житель и избиратель региона Сергей Семеновых обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой изменить законодательство из-за предварительного голосования кандидатов на кресло депутата Госдумы РФ.

По его словам люди, возглавляющие списки кандидатов от тех или иных партий, так или иначе, откажутся от работы депутатами в Госдуме и законодательных представительных органах власти субъектов РФ, отдав первые места своим однопартийцам. При этом, по мнению Семеновых, данные кандидаты позиционируют себя обществу, в том числе и избирателям, как потенциальных депутатов Государственной думы.

"У меня и многих людей возникает вопрос, не является ли подобная, в принципе, не запрещенная законодательством, практика порочной, фактически "введением в заблуждение" и какой-то формой "обмана" людей с "чистым сердцем", приходящих на избирательные участки для голосования, когда избиратели выбирают и голосуют за одних лиц, видя их первыми в списке, а фактически места в думе получает другие лица, за которых избиратели скорее всего не проголосовали бы, будь они на первых местах? Прошу Вас выразить Ваше мнение по данному вопросу, и выступить с законодательной инициативой по изменению законодательства и уходу от указанной выше практики", - говорится в документе (имеется в редакции Накануне.RU).

По словам бывшего депутата, на сегодняшний день президент РФ может остановить подобную практику, как минимум запретив ее лицам, занимающим государственные должности и находящимся на государственной службе. В качестве примера Семеновых приводит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который возглавил региональный список партии "Единая Россия" на выборах депутатов в Госдуму. При этом, по его мнению, глава Среднего Урала уступит свое место иным лицам из партии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", подобная практика является совершенным нормальной и ни в коем случае не противоречит законодательству.

"Я думаю ни для кого не секрет, что когда подается список партии, и она получает соответствующее количество мест (вне зависимости от того, на каком уровне – муниципальном или федеральном), позже поступают отказы от получения мандата определенными лицами. Семеновых приводит пример губернатора, но начнем с того, что "Единая Россия" списки на выборы в Госдуму еще даже не выдвинула. Выдвижение кандидатов от партии будет по итогам съезда, который пройдет в июне 2021 г., после того как выборы будут объявлены Центральной избирательной комиссией. А практика "паровозов" характерна в принципе для всех партий. Тот же самый Владимир Жириновский шел паровозом в списке, если я не ошибаюсь, даже по нашей области", - заявили в пресс-службе.

В "ЕР" также подчеркнули, что Семеновых имеет претензии к сложившейся избирательной системе в стране в целом, нежели к действиям конкретных партий или, более того, определенных лиц – участников предварительного голосования. Прием документов для регистрации участников продлится до 29 апреля.

Напомним, что в сентябре 2020 года бывший депутат областного заксобрания Сергей Семеновых обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором обвинил Бидонько во взятках. По его данным, чиновник якобы получал деньги от предпринимателя Павла Козяева "за покровительство". В ответ вице-губернатор Среднего Урала назвал все обвинения неправдой, заявив о том, что Семеновых просто на него обиделся. Свердловская прокуратура проводила проверку. Позже политический вице-губернатор Свердловской области прокомментировал нашему изданию циркулирующие слухи о собственной отставке.

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Экс-депутат ЗакСО обратился к Путину из-за практики "паровоза" при выборах в Госдуму РФ

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Теги: ЗакСО, Госудма, Семеновых, Путин, Куйвашев, выборы, паровоз, Единая Россия



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