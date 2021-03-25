25 Марта 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

В Сербии откроют первое в Европе производство "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о начале производства вакцины "Спутник V" в Сербии.

Начало производства препарата на мощностях Института "Торлак" ожидается до мая, говорится в заявлении фонда.

Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона.

Ранее сообщалось, что РФПИ договорился о производстве вакцины от COVID-1 9 "Спутник V" в Италии, Испании, Франции и Германии.

При этом Европейское агентство лекарственных средств еще не одобрило российский препарат для применения в Евросоюзе. По предварительным данным, вакцину из России могут зарегистрировать в ЕС в мае.

Также власти Австрии ведут переговоры с Россией о закупке "Спутник V" или сотрудничестве в производстве препарата в случае его сертификации Европейским агентством лекарственных средств.

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В Сербии откроют первое в Европе производство "Спутника V"

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Теги: сербия, спутник v



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