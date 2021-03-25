Дмитрий Артюхов предложил ввести "чумовой капитал" для КМНС при рождении третьего ребенка

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время своего ежегодного доклада о положении дел на Ямале предложил выдавать "чумовой капитал" семьям коренных малочисленных народов севера при рождении третьего ребенка, передает корреспондент Накануне.RU.

С начала текущего года коренные народы при рождении третьего ребенка смогут рассчитывать на получение комплекта для возведения чума. Общая стоимость комплекта составляет около 500 тыс. руб.

"Такую помощь смогут получить все молодые семьи, где родился третий ребенок с начала 2021 года", - сообщил глава региона.

В "чумовой комплект" входят шесты, нюки из оленьих шкур и брезента, печь, двое нартов.

"Коренные народы Севера - это хранители нашей земли и ее устоев. Возможность вести традиционный образ жизни напрямую связана с состоянием нашей экосистемы", - подчеркнул он.