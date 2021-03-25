25 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Семенченко, батальон Донбасс (2014) | Фото:

На Украине вручено подозрение бывшему боевику Семену Семенченко

Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение Евгению Шевченко и Семену Семенченко. Последний известен в прошлом как командира батальона "Донбасс". Их подозревают в создании незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Шевченко в 2014 году был водителем Семенченко. СБУ провела у первого обыск. Подозрение, однако, касается не создания НВФ для войны против Донбасса, а событий 2018 года, когда он будто бы планировал создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности Госдепа США в Сирии и Афганистане (так объясняет сам Шевченко). Оно так и не было реализовано, но, несмотря на это, его обвиняют в "подготовке и совершении действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападений на предприятия, запугивания населения, провокации военного конфликта".

СБУ заявила о прекращении деятельности "частной военной компании", которая замышлялась "против основ национальной безопасности".

По статье УК Украины о создании НВФ Шевченко и Семенченко грозит 2 до 15 лет лишения свободы.

Также Шевченко ранее был фигурантом дела о взятках в "Укроборонпроме" (возможный "заход" на Петра Порошенко, которого окончательно "похоронил" именно этот скандал накануне президентских выборов весной 2019 года).

Интересно, что если Семенченко арестуют, это может спровоцировать новые протесты неонацистов против Владимира Зеленского.

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На Украине вручено подозрение бывшему боевику Семену Семенченко

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Теги: Украина, Семен Семенченко



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