25 Марта 2021
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Экономика В России Москва
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

Решение о продлении ипотеки в российских регионах будет принято до 1 июля - Хуснуллин

До 1 июля правительство и Банк России примут решение по продлению льготной ипотеки отдельно по каждому региону, передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего в кабинете министров строительство.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в целом регулятор считает продление льготной ипотеки по всей стране вредным, но не исключает продолжения программы в 24 регионах. Список из этих регионов был составлен с учетом двух факторов: цены там не так сильно выросли за последний год, как в целом по России, а также темпы ввода жилья оставляют желать лучшего. Набиуллина отметила, что параметры и факторы могут пересматриваться, льготную ипотеку можно продлевать даже в отдельных городах в зависимости от ситуации на рынке жилья.

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Решение о продлении ипотеки в российских регионах будет принято до 1 июля - Хуснуллин

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Теги: марат хуснуллин, продление ипотеки, льготная ипотека



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