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Происшествия В бывшем СССР
Тима Белорусских (2019) | Фото: vk.com/belorusskih

Тима Белорусских признал вину в деле о незаконном обороте наркотиков - прокуратура

В Минске прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов). Также по делу о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта (до пяти лет лишения свободы) фигурантом проходит 25-летний приятель рэпера.

По версии следствия, молодые люди в декабре-январе приобрели в сети гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика обвиняемые употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции. К слову, изначально сообщалось, что при музыканте обнаружили два килограмма наркотиков. Он опроверг эту информацию и вообще долго намекал, что новость об уголовном деле – фейк.

"В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество – амфетамин массой 0,0375 грамма", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Минска.

В надзорном ведомстве также отметили, что "свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме".

Сейчас музыкант находится на свободе под залогом, его товарища взяли под стражу.

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Тима Белорусских признал вину в деле о незаконном обороте наркотиков - прокуратура

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Теги: тима белорусских, гашиш, минск, уголовное дело



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