На Южном Урале осудили экс-полицейских, принуждавших арестованных к самооговору

В Златоусте осудили бывших сотрудников полиции и следственного изолятора за превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств по уголовному делу и пособничество в фальсификации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

На скамье подсудимых оказались бывшие оперуполномоченный и следователь отдела полиции "Новозлатоустовский", бывший заместитель начальника оперативной части и сотрудник СИЗО №4.

По версии следствия, в 2017 г. осужденные, чтобы повысить показатели по раскрытию преступлений, уговаривали и принуждали следственно-арестованных к даче признательных показаний в совершении преступлений, которых те фактически не совершали.

Так, предоставив трем арестованным продукты питания, сигареты, дрожжи, СИМ-карты и зарядные устройства для телефонов обвиняемые получили от последних признательные показания в совершении 10 краж. Один из арестованных был приговорен к году колонии за две кражи, которые он не совершал.

Суд приговорил их к лишению свободы условно на срок от 8 месяцев до 4 лет с запретом занимать должности в правоохранительных органах на различные сроки.