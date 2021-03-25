Ромео и Джульетта по - уральски: стали известны подробности инцидента с адвокатом и девушкой в Екатеринбурге

Стали известны подробности инцидента, приключившегося перед отделением полиции Екатеринбурга. Как рассказал источник Накануне.RU в правоохранительных органах 18 – летняя девушка и адвокат, представляющий ее интересы, были вынуждены скрываться в отделе полиции № 7 уральской столицы от агрессивных мужчин и матери девчонки.

Как стало известно, дагестанка по национальности влюбилась в русского парня из Екатеринбурга. Пара начала встречаться. Роман не понравился родственникам Миланы, охраняющим традиционные ценности , по которым они планировали выдать девушку замуж за дагестанца.

После конфликта с родными девушка сбежала из Тюмени в столицу Урала. Но оставила дома свой паспорт и для того, чтобы его восстановить обратилась за помощью к адвокату Федору Акчермышеву.

Кстати, со слов источника в полиции адвокат был нанят бойфрендом девушки. Возле отделения их ждали трое мужчин и мама Миланы.

По словам Федора, в отделении полиции № 7 на него набросился мужчина кавказской национальности и хотел разобраться с ним на улице, а приехавшие из ГУ МВД Свердловской области майоры просто смотрели на данную ситуацию.

"Мы пришли в управление по миграционным вопросам для того, чтобы Милана могла получить свой паспорт. Однако, паспорт нам никто на руки не выдал. Вместо этого приехали два оперативника в гражданской одежде и заявили о том, что нужно пройти с ними. Затем они сказали, что мама девушки написала на меня заявление о похищении. Мы с Миланой дали письменные объяснения", - рассказывает мужчина

Мать Миланы указала в заявлении, что девушка была похищена двумя мужчинами из психиатрической больницы Тюмени и увезена в Екатеринбург.

Но Федор отрицает ее слова.

"Спустя время в отделении появились два майора из ГУ МВД Свердловской области, - мужчина и женщина. Кстати, я не понял как мужчина, накинувшийся на меня на втором этаже отдела смог миновать пропускной пункт. По моей версии, это сделать ему помогли майоры. Кстати, я так и не понял на каком основании меня могли опрашивать силовики как адвоката без решения суда. Ведь существует адвокатская тайна. Думаю, что все это беспредел. Я до сих пор в шоке", - заключил юрист.

Теперь адвокат намерен обратиться с заявлением в прокуратуру.