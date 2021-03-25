25 Марта 2021
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Общество За рубежом
Сухогруз Ever Given сел на мель в Суэйком канале. (2021) | Фото: YouTube / Guardian News

В Красном море образовалась гигантская очередь из-за сухогруза, перегородившего Суэцкий канал

Суперконтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале и перегородивший его для прохода других судов, уже вторые сутки не могут сдвинуть с места. Попытки сдвинуть его с места с помощью буксиров пока не привели к существенному эффекту.

Между тем, по данным сервисов отслеживания движения судов, огромная очередь преимущественно из грузовых судов скопилась уже не только в районе Суэца, но и в Красном море.

По последним данным, никто из экипажа не пострадал, судно также не дало течь и не было повреждено. Первоначальная версия о технической неисправности и отказе двигателей пока не подтверждается. Также известно, что с сильно нагруженного корабля не упал ни один контейнер.

Оператор судна Evergreen Marine Corp заявила, что судно Ever Given пострадало от сильного ветра, когда оно вошло в канал из Красного моря. Египетский чиновник, на условиях анонимности поговоривший с Associated Press, заявил, что причиной происшествия действительно могли быть погодные условия. При этом синоптики сообщали о сильном ветре и песчаной буре в районе канала.

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В Красном море образовалась гигантская очередь из-за сухогруза, перегородившего Суэцкий канал

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Теги: суэцкий канал, очередь, пробка, сухогруз, мель, контейнеровоз



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