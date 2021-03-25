Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Генпрокуратура России добилась выдачи из Австрии экс-директора департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо. Сегодня он будет доставлен в Москву, сообщает пресс-служба ведомства.

15 октября прошлого года австрийский суд принял решение экстрадировать Мазо на родину. При этом сообщалось, что суд также продолжает рассмотрение запроса об экстрадиции Мазо в Испанию.

Испанские власти утверждали, что он приобрел в 2017 году виллу в курортном городе Марбелья за 4 млн евро на похищенные в России деньги. Однако, по данным Австрии, недвижимость куплена в 2015 году, до обвинений Мазо в хищении средств.

Напомним, Мазо является фигурантом дела о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа. В рамках расследования этого дела задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Фигурантам дела предъявлены обвинения, у них прошли обыски.