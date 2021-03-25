25 Марта 2021
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врачи, операция (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В Перми медработники пожаловались губернатору на низкие зарплаты и устаревшее оборудование в больнице им. Тверье

Сотрудники городской клинической больнице имени Тверье написали открытое письмо к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в котором пожаловались на низкие зарплаты и устаревшее оборудование.

Полный текст обращения опубликовала "Комсомольская правда". В нем персонал больницы сообщает, что за пять лет лечебное учреждение "неуклонно деградирует", оклады и зарплаты сотрудников меньше, чем в других крупных больницах края, а врачи и медсестры "бегут" из больницы, не видя перспектив.

"Сегодня мы уже не можем обеспечить нормальную ежедневную плановую оперативную работу из-за нехватки медсестер-анестезисток. Эти медсестры уходят в другие больницы. Усугубляется дефицит оснащения аппаратурой в соответствии с федеральными порядками оказания помощи. На сегодня этот список почти на 900 млн руб. Неоднократные попытки обращения к предыдущему руководству минздрава Пермского края за помощью в дооснащении родильного дома аппаратурой (дефицит порядка 300 миллионов) заканчивались лишь издевательскими формальными ответами в стиле "…у вас все нормально, работайте дальше…". Наше, пока еще одно из лучших эндоскопических отделений края, вынуждено одалживать аппараты в других ЛПУ города. Оснащение больницы происходит, в основном, бывшей в употреблении или неиспользуемой аппаратурой из других ЛПУ края или дешевым низкокачественным оборудованием", - говорится в сообщении.

Также авторы письма жалуются на неудовлетворительное состояние помещений больницы. В частности сообщают, что ремонт хирургического приемника был выполнен с многочисленными недоделками, которые до сих пор не устранены.

"Наша больница имеет самую низкую среднюю стоимость оплаты случая среди больниц-лидеров Прикамья (на 30% ниже, чем в Краевой клинической больнице и в 3,6 раз ниже, чем в Краевом онкодиспансере). По плану госпитализаций на 2021 год мы на втором месте в Пермском крае (29 100 случаев) после Краевой клинической больницы (35 497 случаев). За последние 5 лет больницы-лидеры края расширяли номенклатуру оказываемой помощи (онкология), осваивали новые технологии и оснащались новым оборудованием. ГКБ им. Тверье оказалась в стороне от модернизации по субъективным причинам. Высокотехнологичная медицинская помощь у нас составляет в структуре госпитализаций всего 2% ( Березники - 2,6%, ГКБ им. С.Н. Гринберга - 5%, ГКБ №4 и ПККБ — 8%)", - говорится в сообщении.

Коллектив больницы отмечает, что новый главврач пытается вывести больницу из кризиса, но без финансовой поддержки со стороны минздрава и фонда ОМС ПК больнице из него не выбраться.Также авторы обращения указывают, что больница лишается бухгалтерии и отдела кадров и переводит все расчеты в ЦБУ. С января 2021 года коллектив уже испытывает проблемы с начислениями и выплатой заработной платы. Многие сотрудники получают зарплату не в полном объеме.

Медики требуют провести кадровый аудит и аудит финансово-хозяйственной деятельности нашей больницы; помочь больнице в оснащении необходимым оборудованием; по примеру других субъектов РФ изыскать возможность использовать часть объема средств нормированного страхового запаса ТФОМС ПК на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; приостановить или отменить перевод финансовых расчетов больницы в ЦБУ.

В министерстве здравоохранения Пермского края корреспонденту Накануне.RU обращение коллектива больницы пока не прокомментировали.

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В Перми медработники пожаловались губернатору на низкие зарплаты и устаревшее оборудование в больнице им. Тверье

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Теги: больница имени Тверье, оборудование, обращение, Дмитрий Махонин



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