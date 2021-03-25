Единоросс Максим Иванов подал документы на предварительное голосование в Госдуму РФ

Депутат Государственной Думы РФ и член партии "Единая Россия" Максим Иванов подал документы для регистрации в качестве участника предварительного голосования в Госдуму РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии.

Иванов зарегистрировался через сайт, выдвинув свою кандидатуру по Асбестовскому одномандатному округу.

Напомним, что среди первых кандидатов на кресло депутата Госдумы РФ документы от партии подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Таким образом, как считают наблюдатели, глава региона подтвердил намерение выступить "паровозом" свердловского списка "ЕР" на выборах в Госдуму.

Прием документов для регистрации участников предварительного голосования продлится до 29 апреля.