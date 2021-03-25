На Среднем Урале отменили самоизоляцию для групп риска

На Среднем Урале отменена самоизоляция для групп риска. Об этом Накануне.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Начиная с 30 марта самоизоляция на дому для жителей региона старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, приобретает рекомендательный характер. При этом работодателям рекомендуется в приоритетном порядке обеспечить перевод сотрудников старше 65 лет на "дистанционку".

В указ о режиме повышенной готовности в Свердловской области внесены и другие изменения. Так, допустимое количество посетителей массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта увеличено с 50 до 75% от вместимости. Также до 75% увеличено число посетителей массовых культурных мероприятий, которые проходят на объектах физкультуры и спорта.

Напомним, ранее свердловские власти обещали к лету "иное качество жизни" из-за вакцинации от коронавируса.