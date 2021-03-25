В УФАС снова поступила жалоба на аукцион на обслуживание челябинского метро

В Челябинское УФАС снова поступила жалоба на аукцион по выбору подрядчика для обслуживания первого пускового участка первой линии метрополитена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, жалоба поступила от АО "Челябметрострой". Компания указала на возможные нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона.

В настоящий момент проведение аукциона приостановлено. Рассмотрение жалобы назначено на 31 марта.

Напомним, аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на объекте первого пускового участка первой линии метрополитена от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы" был объявлен в феврале ткущего года. Заказчиком закупки является управление капитального строительства администрации Челябинска. Начальная цена контракта – 49,7 млн рублей.

На аукцион было подано две заявки – от АО "Челябметрострой" и ООО "Спецподземстрой" (Екатеринбург). Заявку "Челябметрострой" отклонили, признав ее не соответствующей требованиям конкурсной документации. Победителем была признана компания из Екатеринбурга, которая готова выполнить работы за 37,1 млн руб.

В УФАС с требованием аннулировать итоги аукциона обратился "Челябметрострой". В компании считают, что их незаконно отклонили от участия в конкурсе, поддержав при этом компанию, несоответствующую требованиям законодательства РФ. УФАС выдало предписание об отмене итогов аукциона по выбору подрядчика для обслуживания первого пускового участка первой линии метрополитена.

Сейчас сотрудники Челябинского УФАС России изучают исполнение выданного предписания.