25 Марта 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
(2005) | Фото: www.partner.donetsk.ua

В Пензенской области задержали главу администрации района

Задержан глава администрации Пензенского района Пензенской области Сергей Козин, сообщает РИА Новости.

Причины задержания пока неизвестны.

Козин возглавляет администрацию Пензенского района с 2016 года. Он является секретарем Пензенского местного отделения "Единой России".

23 марта Владимир Путин прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Ранее Следственный комитет предъявил Белозерцеву обвинение в получении взятки, вместе с ним по уголовному делу проходят еще пять фигурантов, в том числе известный предприниматель Борис Шпигель.

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В Пензенской области задержали главу администрации района

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Теги: пензенская область, глава администрации района



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