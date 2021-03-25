В Пензенской области задержали главу администрации района

Задержан глава администрации Пензенского района Пензенской области Сергей Козин, сообщает РИА Новости.

Причины задержания пока неизвестны.

Козин возглавляет администрацию Пензенского района с 2016 года. Он является секретарем Пензенского местного отделения "Единой России".

23 марта Владимир Путин прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Ранее Следственный комитет предъявил Белозерцеву обвинение в получении взятки, вместе с ним по уголовному делу проходят еще пять фигурантов, в том числе известный предприниматель Борис Шпигель.